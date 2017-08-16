Американский боксер Мосли объявил о завершении профессиональной карьеры

ТАСС, 16 августа. Американский боксер Шейн Мосли принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает телеканал ESPN.

В мае американец должен был провести бой против россиянина Магомеда Курбанова, однако из-за травмы локтя Мосли поединок был перенесен.

"Случилось так, что моя рука, мои колени, плечи травмированы, - сказал 45-летний Мосли. - Моя спина начинает сдавать, и мое тело говорит мне, что я становлюсь старше и не могу продолжать делать свое дело на 100 процентов. Я не вижу варианта, что снова буду драться. Я должен сказать, что ушел в отставку".

Мосли ранее считался одной из суперзвезд мирового бокса. Он завоевывал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, являлся неофициально лучшим боксером мира во всех весах и заработал за карьеру несколько десятков миллионов долларов. Американец в первый раз завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но в 2015-м вернулся на ринг и победил никагаруанца Рикардо Майоргу. После этого он выиграл у венесуэльца Патрика Лопеса и уступил россиянину Давиду Аванесяну.