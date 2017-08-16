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ЦСКА объявил о переходе хоккеиста Марченко

Спорт
16 августа, 16:34 UTC+3 ТАСС

В прошлом сезоне защитник играл в НХЛ за "Детройт" и "Торонто"

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Алексей Марченко

Алексей Марченко

© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 16 августа. Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о переходе защитника Алексея Марченко. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 25-летним хоккеистом будет рассчитано на три года.

Марченко является воспитанником ЦСКА, до 2012 года защитник выступал за молодежную команду клуба "Красная армия", в составе которой стал обладателем Кубка Харламова в 2011 году. Марченко был выбран "Детройтом" на драфте НХЛ под 205 общим номером и в 2013 году подписал с клубом трехлетний контракт новичка. В феврале 2017 года "Детройт" выставил россиянина на драфт отказов, откуда его забрал "Торонто". Всего за "Детройт" Марченко провел 120 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "+4".

В понедельник "Торонто" выставил Марченко на драфт отказов. Защитник является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.

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