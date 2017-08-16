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Финалист хоккейного турнира памяти Пучкова определился с помощью жребия

Спорт
16 августа, 17:49 UTC+3 ТАСС

В группе Б, где выступали "Йокерит", "Северсталь" и "СКА-Нева", после двух матчей все команды набрали по три очка, поэтому пришлось бросать жребий

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ТАСС, 16 августа. Хельсинкский хоккейный клуб "Йокерит" проиграл череповецкой "Северстали" со счетом 1:2 в матче предсезонного турнира памяти Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

В составе победителей шайбы забросили Матей Странскы (1-я минута) и Николай Казаковцев (8). У проигравших отличился Никлас Йенсен (4).

В нынешнем турнире принимают участие четыре клуба Континентальной хоккейной лиги - СКА, "Йокерит", "Сочи" и "Северсталь", команда Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева", а также сборная Канады. Турнир проходит в два этапа. На первом этапе команды поделены на две группы и играют один круг, победители групп сыграют за первое место, команды, занявшие вторые и третьи места в группах, проведут матчи за третье и пятое место соответственно.

В группе Б, где выступали "Йокерит", "Северсталь" и "СКА-Нева", после двух матчей все команды набрали по три очка. Для определения победителя группы пришлось бросать жребий. По его итогам "Йокерит" сыграет в финале, "СКА-Нева" - в матче за третье место. Соревнования завершатся 17 августа.

Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал "Йокерит", в 2015 году - СКА.

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