Финалист хоккейного турнира памяти Пучкова определился с помощью жребия

ТАСС, 16 августа. Хельсинкский хоккейный клуб "Йокерит" проиграл череповецкой "Северстали" со счетом 1:2 в матче предсезонного турнира памяти Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

В составе победителей шайбы забросили Матей Странскы (1-я минута) и Николай Казаковцев (8). У проигравших отличился Никлас Йенсен (4).

В нынешнем турнире принимают участие четыре клуба Континентальной хоккейной лиги - СКА, "Йокерит", "Сочи" и "Северсталь", команда Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева", а также сборная Канады. Турнир проходит в два этапа. На первом этапе команды поделены на две группы и играют один круг, победители групп сыграют за первое место, команды, занявшие вторые и третьи места в группах, проведут матчи за третье и пятое место соответственно.

В группе Б, где выступали "Йокерит", "Северсталь" и "СКА-Нева", после двух матчей все команды набрали по три очка. Для определения победителя группы пришлось бросать жребий. По его итогам "Йокерит" сыграет в финале, "СКА-Нева" - в матче за третье место. Соревнования завершатся 17 августа.

Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал "Йокерит", в 2015 году - СКА.

Для определения победителя группы Б пришлось бросать жребий. "Йокерит" в финале, "СКА-Нева" сыграет за третье место. Мы все сняли! pic.twitter.com/jSPLYQXSkU — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 16 августа 2017 г.