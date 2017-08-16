"Локомотив" обыграл рижское "Динамо" в матче Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

ТАСС, 16 августа. Ярославский "Локомотив" со счетом 5:1 одержал победу над рижским "Динамо" в матче предсезонного турнира по хоккею - Кубке Латвийской железной дороги. Соревнования проходят в Риге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Осипов (6-я минута), Рушан Рафиков (8), Брэндон Козун (35), Денис Алексеев (37) и Павел Кудрявцев (38). У проигравших отличился Марис Бичевскис (4).

В четверг "Локомотив" и рижское "Динамо", занявшие первое и второе места в таблице по итогам трех матчей, встретятся в финале. "Ак Барс" и минское "Динамо" сыграют за третье место.

Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Один раз победителем турнира стал санкт-петербургский СКА, по два раза выигрывали "Локомотив" и рижское "Динамо". Последние три года трофей доставался "Ак Барсу".