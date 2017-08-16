Засев газона на поле стадиона ЧМ-2018 завершен в Калининграде

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ТАСС, 16 августа. Подрядчик завершил последний этап засева газона на поле стадиона, строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.
Газон посеяли на сложную конструкцию "пирога" поля высотой 1,2 метра, в которую заложены системы дренажа, обогрева, полива, установлены датчики контроля температуры корневой системы. Управлять системой на стадионе станет возможно при помощи сенсорной панели с дистанционным управлением поливом, расположенной в техническом помещении.
Спустя 1,5-2 месяца, после всхода травы, он будет прошит специальным синтетическим волокном, который исключит возможность повреждения и вырывания фрагментов травяного покрытия.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Калининград примет четыре матча группового этапа.
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