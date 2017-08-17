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Рапирист Бородачев стал победителем Спартакиады

Спорт
17 августа, 8:36 UTC+3 ТАСС

В финале Кирилл Бородачев победил Владислава Мыльникова из Курской области

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© Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 17 августа. Самарский рапирист Кирилл Бородачев выиграл восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале Бородачев победил Владислава Мыльникова из Курской области со счетом 15:7. Третье место заняли Антон Бородачев из Самарской области и москвич Иван Трошин.

Соревнования по фехтованию в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны.

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