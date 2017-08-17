Бирлова и Макрогузова победили латвийскую пару в матче ЧЕ по пляжному волейболу

СМИ: "Манчестер Юнайтед" предложит Ибрагимовичу должность в тренерском штабеСпорт 17 августа, 11:06
В Голландии неизвестный захватил заложницу в здании радиостанцииПроисшествия 17 августа, 10:31
Лучший голос Земли: самые известные песни Муслима МагомаеваКультура 17 августа, 10:00
THR: хакеры взломали аккаунты телесети HBO в TwitterОбщество 17 августа, 9:58
Ученые разработали установку для сбора пыли во дворах ЕкатеринбургаНовости Урала 17 августа, 9:49
СМИ: Китай готов выводить космические аппараты на орбиту с точностью до сантиметровКосмос 17 августа, 9:38
Тяжелое повреждение руки стало причиной завершения карьеры боксера МослиСпорт 17 августа, 9:33
Три человека пострадали в результате взрыва газа на предприятии в ТобольскеНовости Урала 17 августа, 9:21
Власти Крыма планируют в сентябре выставить на продажу первый государственный санаторийЭкономика и бизнес 17 августа, 9:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова одержали победу над латвийской парой Агнеса Кайка и Илзе Лиепинлауска в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
Встреча завершилась со счетом 21:12, 21:19 в пользу россиянок.
Следующий матч группы E Бирлова и Макрогузова проведут позднее в четверг против пары Кристина Колокова и Михала Квапилова из Чехии. Накануне россиянки в первом матче группового этапа проиграли норвежкам Ингрид Лунде и Йоханне Ульвесет.
Чемпионат Европы завершится 20 августа.