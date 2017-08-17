Бирлова и Макрогузова победили латвийскую пару в матче ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 17 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова одержали победу над латвийской парой Агнеса Кайка и Илзе Лиепинлауска в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 21:12, 21:19 в пользу россиянок.

Следующий матч группы E Бирлова и Макрогузова проведут позднее в четверг против пары Кристина Колокова и Михала Квапилова из Чехии. Накануне россиянки в первом матче группового этапа проиграли норвежкам Ингрид Лунде и Йоханне Ульвесет.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.