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СМИ: футболист "Милана" Ньянг дал согласие на переход в "Спартак"

Спорт
17 августа, 12:08 UTC+3 ТАСС

По информации портала Calciomercato, 22-летний форвард готов подписать контракт с московским клубом на четыре или пять лет с зарплатой €3 млн в год

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Мбай Ньянг

Мбай Ньянг

© EPA/Filippo Venezia

ТАСС, 17 августа. Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Мбай Ньянг согласился на условия контракта, предложенные российским "Спартаком". Об этом сообщает Calciomercato.

По информации портала, 22-летний футболист готов подписать контракт с московским клубом на четыре или пять лет с зарплатой €3 млн в год. Французский нападающий ждет достижения договоренности между клубами. За трансфер Ньянга "Спартак" предлагает "Милану" €18-20 млн. Встреча представителей клубов состоится в четверг.

Ньянг перешел в "Милан" в 2012 году, на правах аренды играл за французский "Монпелье", итальянский "Дженоа" и английский "Уотфорд". В прошлом сезоне провел 18 матчей (3 гола) за "Милан" и 11 (2) - за "Уотфорд". По данным сайта Transfermarkt, контракт игрока рассчитан до 2019 года, трансферная стоимость оценивается в €15 млн.

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