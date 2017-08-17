СМИ: футболист "Милана" Ньянг дал согласие на переход в "Спартак"

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ТАСС, 17 августа. Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Мбай Ньянг согласился на условия контракта, предложенные российским "Спартаком". Об этом сообщает Calciomercato.
По информации портала, 22-летний футболист готов подписать контракт с московским клубом на четыре или пять лет с зарплатой €3 млн в год. Французский нападающий ждет достижения договоренности между клубами. За трансфер Ньянга "Спартак" предлагает "Милану" €18-20 млн. Встреча представителей клубов состоится в четверг.
Ньянг перешел в "Милан" в 2012 году, на правах аренды играл за французский "Монпелье", итальянский "Дженоа" и английский "Уотфорд". В прошлом сезоне провел 18 матчей (3 гола) за "Милан" и 11 (2) - за "Уотфорд". По данным сайта Transfermarkt, контракт игрока рассчитан до 2019 года, трансферная стоимость оценивается в €15 млн.