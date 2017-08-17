Геркус: юношеский футбольный турнир UTLC Cup может проходить и в будущем

Президент ОТЛК Алексей Гром (четвертый слева) и президент "Локомотива" Илья Геркус (четвертый справа на втором плане) после пресс-конференции, посвященной старту первого международного юношеского турнира UTLC Cup © Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международный юношеский футбольный турнир UTLC Cup в случае успеха может пройти и в будущем. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

Первый международный юношеский турнир по футболу UTLC Cup состоится с 18 по 21 августа в Москве на стадионе "РЖД-Арена" при поддержке Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК) и футбольного клуба "Локомотив".

"Мы рады принимать этот турнир с таким набором участников. Рады дать площадку, чтобы наши ребята сыграли с разными игроками, командами. "Гамбург", "Бенфика" - это здорово. Посмотреть на другие игровые стили, это бесценный опыт. Если турнир удастся, то он будет проходить и впредь", - сказал Геркус.

В турнире примут участие российский "Локомотив", белорусский "Витебск", казахстанская "Астана", немецкий "Гамбург", португальская "Бенфика" и китайский "Гуанчжоу".

"Идея турнира возникла в начале 2016 года, - сказал глава ОТЛК Алексей Гром. - У нас была задача найти хороший социальный проект, который объединит соседние с нами страны. Что может лучше футбола сработать в данном направлении?"

"Рады, что "Локомотив" решил нас поддержать в этом мероприятии. Для нас этот проект переформатировался из социальной обязанности в социальное удовольствие. Важно, чтобы молодые футбольные звезды зажигались", - сказал Гром.