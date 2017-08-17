Бразильский футболист Паулиньо подписал контракт с "Барселоной"

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ТАСС, 17 августа. Бразильский полузащитник Паулиньо заключил контракт с испанским футбольным клубом "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Срок соглашения с 29-летним бразильцем не уточняется. "Барселона" заплатила китайскому "Гуанчжоу Эвергранд" €40 млн за трансфер Паулиньо.
Паулиньо перешел в "Гуанчжоу Эвергранд" из лондонского "Тоттенхэма" в июле 2015 года. За китайский клуб полузащитник провел 95 матчей, в которых забил 27 голов и сделал восемь голевых передач. За сборную Бразилии он сыграл 41 матч и забил девять голов.