Бразильский футболист Паулиньо подписал контракт с "Барселоной"

ТАСС, 17 августа. Бразильский полузащитник Паулиньо заключил контракт с испанским футбольным клубом "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 29-летним бразильцем не уточняется. "Барселона" заплатила китайскому "Гуанчжоу Эвергранд" €40 млн за трансфер Паулиньо.

Паулиньо перешел в "Гуанчжоу Эвергранд" из лондонского "Тоттенхэма" в июле 2015 года. За китайский клуб полузащитник провел 95 матчей, в которых забил 27 голов и сделал восемь голевых передач. За сборную Бразилии он сыграл 41 матч и забил девять голов.