Российский киберспортсмен Гурьев не смог выйти в полуфинал чемпионата мира по игре FIFA 17

ТАСС, 17 августа. Киберфутболист, представляющий Gambit Esports и ЦСКА, Андрей Гурьев под никнеймом Timon уступил в четвертьфинале чемпионата мира по FIFA - Interactive World Cup 2017 года, который проходит в Лондоне.

Россиянин по сумме двух игр четвертьфинала уступил представителю Италии Даниэлю Паолуччи (IcePrinsipe) с общим счетом - 2:6. В первой встрече Гурьев победил со счетом 2:1, но крупно проиграл во втором матче - 0:5. В групповом турнире Гурьев занял четвертое место из восьми команд и вышел в плей-офф.

Российский киберспортсмен получит $2,5 тысячи призовых. Победитель турнира заработает $200 тысяч, финалист - $40 тысяч.

Гурьев стал первым россиянином в истории, кто сумел пробиться в плей-офф FIFA - Interactive World Cup. Ранее в финальных стадиях чемпионата мира по FIFA принимали участие российские киберфутболисты Эмин Мусеибов (2010) и Сергей Поличной (2011).