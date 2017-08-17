Российский киберспортсмен Гурьев не смог выйти в полуфинал чемпионата мира по игре FIFA 17

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ТАСС, 17 августа. Киберфутболист, представляющий Gambit Esports и ЦСКА, Андрей Гурьев под никнеймом Timon уступил в четвертьфинале чемпионата мира по FIFA - Interactive World Cup 2017 года, который проходит в Лондоне.
Россиянин по сумме двух игр четвертьфинала уступил представителю Италии Даниэлю Паолуччи (IcePrinsipe) с общим счетом - 2:6. В первой встрече Гурьев победил со счетом 2:1, но крупно проиграл во втором матче - 0:5. В групповом турнире Гурьев занял четвертое место из восьми команд и вышел в плей-офф.
Российский киберспортсмен получит $2,5 тысячи призовых. Победитель турнира заработает $200 тысяч, финалист - $40 тысяч.
Гурьев стал первым россиянином в истории, кто сумел пробиться в плей-офф FIFA - Interactive World Cup. Ранее в финальных стадиях чемпионата мира по FIFA принимали участие российские киберфутболисты Эмин Мусеибов (2010) и Сергей Поличной (2011).