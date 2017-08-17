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Зубков: реконструкция комплекса "Парамоново" необходима для подготовки сборных России

Спорт
17 августа, 16:05 UTC+3 ПАРАМОНОВО /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам президента Федерации бобслея России, модернизация комплекса позволила бы разгрузить санно-бобслейную трассу в Сочи

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© ТАСС/Валерий Шарифулин

ПАРАМОНОВО /Московская область/, 17 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Реконструкция международного санно-бобслейного комплекса "Парамоново" в Дмитровском районе необходима для полноценной подготовки сборных России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Ранее сообщалось, что специалисты Главгосэкспертизы России положительно оценили проект реконструкции комплекса. Объект будет реконструирован в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". "Парамоново" - единственная в России трасса с искусственным ледяным покрытием для саней и бобслея.

"На базе "Парамоново" сборная России по бобслею использует сейчас только разгонную эстакаду, она считается лучшей в мире, - рассказал Зубков. - Также мы используем в подготовке стадион, многофункциональный зал, тренажерный зал и ряд других объектов, однако, к сожалению, на сегодняшний день не функционирует трасса с искусственным льдом. В ходе заседания в Новогорске, которое состоялось этим летом, я докладывал о необходимости реконструкции нашей трассы. Дмитрий Анатольевич Медведев принял и утвердил соответствующее решение, реконструкция "Парамоново" будет и она необходима".

По словам Зубкова, модернизация комплекса "Парамоново" позволила бы разгрузить санно-бобслейную трассу в Сочи, построенную к Олимпиаде-2014. "Загрузка трассы, которая находится в Сочи, не позволяет получать дальнейшего развития спортсменам из регионов, - подчеркнул он. - Нам необходима такая же база здесь, в Подмосковье, где сборные России могли бы вести полноценную подготовку как в бобслее и скелетоне, так и в санном спорте".

Для обсуждения проекта реконструкции санно-бобслейного комплекса будет создана специальная комиссия. "Мы неоднократно встречались и проводили обсуждение того, что необходимо сделать на этой трассе, сейчас мы переносим эти решения на бумагу, чтобы была создана специальная комиссия, - отметил Зубков. - Туда войдет как Альберт Демченко (главный тренер сборной России по санному спорту - прим. ТАСС), так и я сам. Все федерации находятся в полном контакте. А реконструкция "Парамоново" необходима всем нам для развития".

В рамках реконструкции "Парамоново" планируется демонтаж поврежденного и установка нового желоба санно-бобслейной трассы, а также ремонт зданий главного, женского, юниорского стартов и домика для финиша. Кроме того, запланировано строительство зданий двух юношеских стартов, старта для бобслея и скелетона, парка бобов, открытой трибуны для зрителей с площадкой для награждения победителей, здания для размещения прессы и гостей и нескольких вспомогательных сооружений.

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