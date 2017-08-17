ХК "Северсталь" занял пятое место на турнире имени Пучкова

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ТАСС, 17 августа. Череповецкий хоккейный клуб "Северсталь" обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в матче за пятое место на турнире имени Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге.
В составе "Северстали" отличились Александр Бумагин (15-я минута) и Дмитрий Кагарлицкий (19, 60). За "Сочи" шайбу забросил Дмитрий Мальцев (35).
Позднее в четверг сборная Канады в матче за третье место сыграет с командой "СКА-Нева". Санкт-петербургский СКА сыграет с хельсинкским "Йокеритом" в финале.
Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский "Йокерит", в 2015 году - СКА.