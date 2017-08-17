Моисеева и Сырцева вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу с первого места в группе

ТАСС, 17 августа. Россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева одержали победу над латвийской парой Инесе Юрсоне / Анце Аузиня в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 21:15, 22:20 в пользу россиянок.

Моисеева и Сырцева вышли в плей-офф с первого места в группе, выиграв два матча из трех, и начнут борьбу в плей-офф с 1/8 финала. Матч состоится 18 августа, соперник российской пары определится позднее.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.