Бирлова и Макрогузова вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

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ТАСС, 17 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова одержали победу над чешской парой Кристиной Колоковой и Михалой Квапиловой в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
Встреча завершилась со счетом 21:15, 21:19 в пользу россиянок.
В группе Е российская пара одержала две победы и потерпела одно поражение, в активе спортсменок 5 очков. Попадут ли Бирлова и Макрогузова в 1/8 финала напрямую определится позднее. Если россиянки займут второе-третье место в группе, они сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала.
Чемпионат Европы завершится 20 августа.