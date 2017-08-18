Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Челси" может оштрафовать футболиста Косту на €3,2 млн

Спорт
18 августа, 8:55 UTC+3 ТАСС

Коста находится в Бразилии и намерен перейти в мадридский "Атлетико"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Диего Коста

Диего Коста

© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 18 августа. Английский футбольный клуб "Челси" может оштрафовать испанского нападающего Диего Косту на €3,2 млн, если игрок не приедет в расположение команды. Об этом сообщает британская газета Daily Express.

В начале июня текущего года Коста заявил, что будет искать себе новый клуб, так как главный тренер "Челси" итальянец Антонио Конте прислал нападающему сообщение о том, что тот не входит в его планы на предстоящий сезон. С тех пор Коста не приехал в расположение команды, пропустил предсезонную подготовку и первые матчи сезона. Испанский футболист находится в Бразилии и ожидает своего перехода в мадридский "Атлетико". Мадридский клуб не может регистрировать новых игроков в летнее трансферное окно из- за нарушения регламента при заявке несовершеннолетних футболистов.

Коста заявляет, что он не будет возвращаться в Англию для выполнения своего контракта с лондонцами. По соглашению с "Челси" испанец зарабатывает около €7,7 млн в год. Клуб ранее уже оштрафовал Косту на сумму двухнедельного заработка (более €300 тыс.).

"Челси" готов штрафовать нападающего до 1 января 2017 года, когда с "Атлетико", куда хочет перейти испанец, будет снят запрет на регистрацию новых игроков. На данный момент мадридцы предлагают за 28-летнего Косту около €27 млн, тогда как "Челси" хочет выручить за своего футболиста около €55 млн. Испанские футбольные клубы "Депортиво" и "Бетис" готовы взять нападающего в аренду на шесть месяцев до истечения запрета "Атлетико" на подписание игроков.

Коста является двукратным чемпионом Англии (2014/15 и 2016/17) и обладателем Кубка английской лиги (2014/15) в составе "Челси". В прошедшем сезоне нападающий провел 41 матч в различных турнирах и забил 21 мяч в составе клуба. Коста перешел в "Челси" летом 2014 года, подписав контракт с лондонским клубом на пять лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракты в Каталонии. Хроника событий
2
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
3
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
4
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
5
Самолеты ВКС РФ за неделю восемь раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов
6
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" с АПЛ "Северодвинск"
7
"Краснодар" сократил отставание России от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама