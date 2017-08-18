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Матчи Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд покажут в 32 странах

Спорт
18 августа, 12:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, августа. /ТАСС

Турнир с участие восьми команд пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 27 августа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Матчи Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд, который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 27 августа, будут транслироваться в 32 странах. Об этом сообщил на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), двукратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Морозов.

"В этом году в Кубке мира среди молодежных клубных команд будет участвовать восемь команд из семи стран. Команды разбиты на две группы, одна из которых будет играть в Екатеринбурге, вторая - в Верхней Пышме. Финальная часть турнира состоится в Екатеринбурге. Матчи чемпионата будут транслироваться в 32 странах", - сказал он.

От России в Кубке сыграют команды "Авто" (Екатеринбург) и "Красная Армия" (Москва), из Финляндии приедет клуб "Йокерит", из Швейцарии - "Давос". Также болельщики смогут посмотреть на игру хоккейных клубов "Рига" (Латвия), "Модо" (Швеция), "Тршинец" (Чехия) и "Снежные Барсы" (Казахстан). "Мы также вели переговоры с командами Канады и США. <…> С Америкой была договоренность, должна была приехать команда "Чикаго Стил", в этом году они победили в своем национальном чемпионате, но в последний момент в финале у них травмировалось много хоккеистов, и в июне они вынуждены были отказаться от визита", - уточнил Морозов.

Как отметил на пресс-конференции министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, такой крупный турнир рассматривается как еще одна возможность использования имеющихся технологий, знаний и опыта. "Очень важно сопоставить свой уровень подготовки с уровнем тех команд, которые приедут в Екатеринбург. В том числе, нам важно увидеть притязания команды "Авто", - добавил он.

В рамках турнира хоккеисты посетят Центр детской онкологии, где пройдет акция "МХЛ - детям". "Наши хоккеисты поеду в Центр детской онкологии, навестят детей, подарят им подарки от организаторов и спонсоров", - пояснил Морозов.

В 2015 году Кубок мира среди молодежных команд также проходил в Свердловской области. Матчи приняли Екатеринбург и Нижний Тагил. В турнире приняли участие восемь команд: "Авто", "Чайка" (обе - Россия), "Чикаго Стил" (США), "Рига" (Латвия), "Снежные Барсы" (Казахстан), ТПС (Финляндия), "Юргорден" (Швеция), "Динамо- Бобруйск" (Белоруссия). Победу одержал шведский клуб, второй стала нижегородская "Чайка", третьей - команда "Чикаго Стил".

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