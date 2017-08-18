Чемпионат Испании по футболу будет транслироваться в соцсети "ВКонтакте"

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ТАСС, 18 августа. Социальная сеть "ВКонтакте" будет транслировать матчи чемпионата Испании по футболу. Об этом в своем Twitter сообщил спортивный комментатор Василий Уткин.
Чемпионат Испании вернулся в Россию... Ох.)) Компания Телеспорт совместно с Вконтакте сделали это. Первые трансляции в воскресенье!— Василий Уткин (@radioutkin) 18 августа 2017 г.
"Чемпионат Испании вернулся в Россию. Компания "Телеспорт" совместно с "ВКонтакте" сделали это", - написал Уткин. Также он добавил, что сам будет комментировать игры.
Первые матчи будут показаны в воскресенье. "ВКонтакте" проведет трансляцию встреч между "Барселоной" и "Бетисом" (21:15 мск), а также между "Депортиво" и мадридским "Реалом" (23:15).
В прошедшем сезоне "Матч ТВ" не транслировал матчи чемпионата Испании. В марте глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко в интервью ТАСС допустил, что испанский чемпионат вернется на российские каналы с сезона-2017/18, но отметил, что пока не знает, в каком формате.
Социальная сеть "ВКонтакте" (международное название - VK), существует с 10 октября 2006 года и первоначально создавалась как платформа общения студентов и выпускников российских вузов. В социальной сети, штаб-квартира которой находится в Петербурге, зарегистрировано более 400 млн пользователей, среднесуточная аудитория достигает 95 млн человек.