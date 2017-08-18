Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпионат Испании по футболу будет транслироваться в соцсети "ВКонтакте"

Спорт
18 августа, 15:44 UTC+3 ТАСС

Первые матчи будут показаны в воскресенье

Поделиться
Материал из 1 страницы
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич (слева) против форварда "Реала" Карима Бензема (справа) в матче чемпионата Испании

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич (слева) против форварда "Реала" Карима Бензема (справа) в матче чемпионата Испании

© EPA/TONI ALBIR

ТАСС, 18 августа. Социальная сеть "ВКонтакте" будет транслировать матчи чемпионата Испании по футболу. Об этом в своем Twitter сообщил спортивный комментатор Василий Уткин.

"Чемпионат Испании вернулся в Россию. Компания "Телеспорт" совместно с "ВКонтакте" сделали это", - написал Уткин. Также он добавил, что сам будет комментировать игры.

Первые матчи будут показаны в воскресенье. "ВКонтакте" проведет трансляцию встреч между "Барселоной" и "Бетисом" (21:15 мск), а также между "Депортиво" и мадридским "Реалом" (23:15).

В прошедшем сезоне "Матч ТВ" не транслировал матчи чемпионата Испании. В марте глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко в интервью ТАСС допустил, что испанский чемпионат вернется на российские каналы с сезона-2017/18, но отметил, что пока не знает, в каком формате.

Социальная сеть "ВКонтакте" (международное название - VK), существует с 10 октября 2006 года и первоначально создавалась как платформа общения студентов и выпускников российских вузов. В социальной сети, штаб-квартира которой находится в Петербурге, зарегистрировано более 400 млн пользователей, среднесуточная аудитория достигает 95 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
2
СМИ: СБУ даст правовую оценку поездке украинских школьников в Россию
3
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
4
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
7
В Таджикистане прокурор потребовал 6 лет для россиянки за провоз медной монеты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама