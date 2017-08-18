Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Матюиди перешел из ПСЖ в "Ювентус" за €20 млн

Спорт
18 августа, 19:21 UTC+3 ТАСС

Соглашение с 30-летним полузащитником рассчитано на три сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Блез Матюиди

Блез Матюиди

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 18 августа. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заключил контракт с французским полузащитником клуба "Пари Сен-Жермен" Блезом Матюиди. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на три сезона. "Ювентус" приобрел Матюиди у ПСЖ за €20 млн, которые будут выплачены в течение трех лет. Также соглашение предусматривает дополнительную выплату 10,5 млн евро в качестве бонусов.

Матюиди выступал за ПСЖ с 2011 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 52 матча за французский клуб, в которых забил семь мячей. Матюиди является четырехкратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка Франции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
2
МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
3
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
4
Два человека погибли в результате нападения на прохожих в Турку
5
По разные стороны баррикад: сравнение вооруженных сил КНДР и Южной Кореи
6
Теракты в Каталонии. Хроника событий
7
Телеканал Life. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама