Футболист Матюиди перешел из ПСЖ в "Ювентус" за €20 млн

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ТАСС, 18 августа. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заключил контракт с французским полузащитником клуба "Пари Сен-Жермен" Блезом Матюиди. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на три сезона. "Ювентус" приобрел Матюиди у ПСЖ за €20 млн, которые будут выплачены в течение трех лет. Также соглашение предусматривает дополнительную выплату 10,5 млн евро в качестве бонусов.
Матюиди выступал за ПСЖ с 2011 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 52 матча за французский клуб, в которых забил семь мячей. Матюиди является четырехкратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка Франции.