Женщины впервые вошли в список судей на мужской турнир под эгидой ФИФА

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ТАСС, 18 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) выбрала семь женщин в качестве резервных арбитров на юношеский чемпионат мира среди игроков не старше 17 лет, который пройдет в Индии. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Мы считаем, что пришло время привлечь женщин-арбитров к работе на мужских турнирах ФИФА, - сказал глава судейского комитета организации Массимо Бузакка. - В прошлом году они работали вместе с мужчинами на официальных матчах, сейчас мы хотим увидеть их работающими вместе на турнире".
Юношеский чемпионат мира пройдет в Индии с 6 по 28 октября. Сборная России не примет участия в турнире.