Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женщины впервые вошли в список судей на мужской турнир под эгидой ФИФА

Спорт
18 августа, 21:40 UTC+3 ТАСС

Международная федерация футбола выбрала семь женщин в качестве резервных арбитров на юношеский чемпионат мира среди игроков не старше 17 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) выбрала семь женщин в качестве резервных арбитров на юношеский чемпионат мира среди игроков не старше 17 лет, который пройдет в Индии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Мы считаем, что пришло время привлечь женщин-арбитров к работе на мужских турнирах ФИФА, - сказал глава судейского комитета организации Массимо Бузакка. - В прошлом году они работали вместе с мужчинами на официальных матчах, сейчас мы хотим увидеть их работающими вместе на турнире".

Юношеский чемпионат мира пройдет в Индии с 6 по 28 октября. Сборная России не примет участия в турнире.

Смотрите также

Полицейская на футбольном поле: женщина-арбитр дебютирует в мужском чемпионате Германии

Тренер-женщина впервые возглавит одну из мужских сборных Италии по футболу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
2
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством
3
Захарова: история с американским неонацистским сайтом в РФ стала политическим шоу в США
4
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
5
Дело о массовой драке на Хованском кладбище Москвы направлено в суд
6
Теракты в Каталонии. Хроника событий
7
В Москве ликвидирован пожар в жилом доме на Садовой-Спасской улице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама