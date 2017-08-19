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СМИ: футболист "Зенита" Нету близок к переходу в "Валенсию" в обмен на Абденнура

Спорт
19 августа, 12:13 UTC+3 ТАСС

По информации издания O Jogo, переговоры между клубами близки к завершению

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Материал из 1 страницы
Футболист "Зенита" Луиш Нету

Футболист "Зенита" Луиш Нету

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 19 августа. Защитник сборной Португалии и петербургского "Зенита" Луиш Нету близок к переходу в испанскую "Валенсию", в обратном направлении проследует защитник сборной Туниса Аймен Абденнур. Об этом сообщает португальская газета O Jogo.

Как сообщает издание, переговоры между клубами близки к завершению.

В начале лета "Валенсия" предложила "Зениту" €5 млн за португальца, но петербургский клуб отклонил это предложение. Испанский клуб вернулся к варианту покупки Нету, так как главный тренер команды Марселино Гарсия Тораль не рассчитывает на Абденнура, а также клуб близок к потере аргентинского защитника Эсекьеля Гарая, который может перейти в московский "Спартак".

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил один мяч, в нынешнем сезоне 29-летний португалец принял участие в трех матчах чемпионата России и двух Лиги Европы. Контракт Нету с российским клубом рассчитан до июня 2019 года. В составе "Зенита" он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды победителем Суперкубка России.

Абденнур перешел в "Валенсию" в 2015 году из "Монако". В прошедшем сезоне он провел 13 матчей в чемпионате Испании. В составе сборной Туниса с 2009 года Абденнур вышел на поле 54 раза и забил 2 мяча.

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