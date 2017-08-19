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Тимченко надеется на удачное выступление сборной России по хоккею на ОИ-2018

Спорт
19 августа, 12:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, августа. /ТАСС

Мужской олимпийский турнир по хоккею пройдет с 14 по 25 февраля

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Геннадий Тимченко

Геннадий Тимченко

© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Президент хоккейного клуба СКА и член правления Федерации хоккея России Геннадий Тимченко надеется, что выступление сборной России на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет удачным. Об этом он сообщил на презентации СКА перед стартом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Следующий сезон очень важный. Пройдут Олимпийские игры, и команда СКА - один из главных "доноров" сборной, - сказал Тимченко. - Мы готовимся к сезону. Надеюсь, что выступление на Олимпиаде будет удачным".

Сезон в КХЛ стартует 21 августа матчем СКА - ЦСКА в Санкт-Петербурге за Кубок открытия. Мужской олимпийский турнир по хоккею пройдет с 14 по 25 февраля.

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