Тимченко надеется на удачное выступление сборной России по хоккею на ОИ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Президент хоккейного клуба СКА и член правления Федерации хоккея России Геннадий Тимченко надеется, что выступление сборной России на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет удачным. Об этом он сообщил на презентации СКА перед стартом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Следующий сезон очень важный. Пройдут Олимпийские игры, и команда СКА - один из главных "доноров" сборной, - сказал Тимченко. - Мы готовимся к сезону. Надеюсь, что выступление на Олимпиаде будет удачным".

Сезон в КХЛ стартует 21 августа матчем СКА - ЦСКА в Санкт-Петербурге за Кубок открытия. Мужской олимпийский турнир по хоккею пройдет с 14 по 25 февраля.