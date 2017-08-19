Российский боец ММА Шаматава стал чемпионом мира в наилегчайшем весе по версии GEFC

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ТАСС, 19 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Гога Шаматава победил бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейру и завоевал титул чемпиона мира в наилегчайшем весе (до 57 кг) по версии GEFC (Grand European Fighting Championship). Бой прошел в рамках турнира Tech-Krep FC Prime Selection 17 в Краснодаре.
После нескольких пропущенных ударов в начале второго раунда бразилец вытащил капу изо рта и отказался от продолжения боя. Рефери остановил поединок, присудив россиянину победу техническим нокаутом.
Изначально бой должен был пройти 15 июня, но в тот день Шаматава был госпитализирован с сильным болями в грудной клетке. Он был помещен с диагнозом пневмомедиастинум в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, но спустя неделю Шаматава был выписан.
В активе 25-летнего Шаматавы десять побед и три поражения в ММА. В основном спортсмен проводит бои на турнире Prime Selection.