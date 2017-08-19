"Манчестер Юнайтед" разгромил "Суонси" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 19 августа. "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу над "Суонси" со счетом 4:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Эрик Байи (45-я минута), Ромелу Лукаку (80), Поль Погба (82) и Антони Марсьяль (84).

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" вышел на первое место, набрав шесть очков, "Суонси" с одним баллом идет 12-м.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" на своем поле примет "Лестер", "Суонси" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас". Обе встречи пройдут 26 августа.