Молодежная команда "Спартака" получила золотые медали первенства России - 2016/17

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Молодежная команда московского футбольного клуба "Спартак" в субботу была награждена золотыми медалями первенства России прошлого сезона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Церемония награждения молодежной команды золотыми медалями состоялась в субботу на "Открытие-Арене" перед началом матча седьмого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом". Медали получили футболисты, тренерский и административный штабы "молодежки" красно- белых. Нынешний главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько как бывший тренер молодежной команды тоже получил медаль.

Награды молодым футболистам вручили первый вице- президент Российского футбольного союза Никита Симонян и генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов.

В прошлом сезоне "Спартак" под руководством главного тренера Алексея Лунина, сменившего по ходу сезона на этом посту Гунько, завершил чемпионат, имея в активе 68 очков. Занявший второе место московский ЦСКА отстал от победителя на два очка. Третье место занял санкт-петербургский "Зенит" (54 очка).

"Спартак" является рекордсменом по титулам в молодежном первенстве. Турнир проводится с 2008 года и с тех пор его выигрывали четыре клуба - "Спартак" (сезоны-2008, 2010, 2012/13 и 2016/17), "Динамо" (2011/12, 2013/2014, 2014/15), "Локомотив" (2011, 2015/16) и "Зенит" (2009). Кроме того, в прошлом сезоне главная команда "Спартака" также стала чемпионом России, в последний раз в одном сезоне основной состав и дубль красно-белых выиграли свои чемпионаты в 1962 году. Всего "Спартаку" это удалось сделать в пятый раз (1953, 1956, 1958, 1962, 2017).

О молодежном первенстве

Участниками молодежного первенства могут быть только клубы, являющиеся членами Российской футбольной премьер- лиги, и участие в нем для клуба является обязательным. Традиционно календарь игр молодежного первенства синхронизируется с календарем премьер-лиги - матчи играются за день до игр основных команд в чемпионате; соответственно, схема проведения игр такая же, как и в самой РФПЛ, - два круга по 15 игр.

В ходе матча в составе команды клуба общее количество футболистов, родившихся ранее 1 января 1995 года, одновременно находящихся на поле, не должно превышать трех полевых игроков и одного вратаря. Для участия в первенстве клуб вправе в течение сезона в любой момент заявить неограниченное количество футболистов, не старше 1997 г. р. В ходе встречи каждой из команд разрешены семь замен.