Вернблум: иностранным болельщикам не стоит бояться поездки в Россию на ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Болельщикам из Западной Европы не стоит бояться ехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. Такое мнение журналистам высказал полузащитник ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум.

Вернблум перешел в ЦСКА в январе 2012 года.

"У меня тоже были определенные опасения, когда я ехал в Россию. Но я здесь уже шестой год, и тут не так уж и плохо. Болельщикам из Западной Европы нечего бояться, здесь очень добрые люди, много развлечений. Россия - классная страна, в которую стоит приехать, если у вас есть такая возможность", - сказал шведский полузащитник.

"Лично для меня особо ничего за эти годы не изменилось, ведь я футболист. Мы как коровы - сидим в автобусе, приезжаем на стадион, играем, едим и уезжаем домой, потом опять играем. Для меня распорядок жизни не меняется уже 10 лет, просто меняются города и страны", - добавил Вернблум.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.