ТАСС, 19 августа. Американская команда ВМС выиграла первый этап веломногодневки "Вуэльта Испании", прошедший в формате командной гонки с раздельным стартом.

Гонщики ВМС преодолели дистанцию 13,7 км за 15 минут 58 секунд. Вторыми финишировали представители бельгийской Quick Step Floors (отставание шесть секунд). С таким же результатом третье место заняла немецкая Sunweb.

Швецарская команда "Катюша-Альпецин", за которую выступают российские гонщики Ильнур Закарин, Максим Бельков и Матвей Мамыкин, стала десятой (+33).

Лидером генеральной классификации стал Роан Деннис из BMC, первым пересекший финишную черту в "разделке".

Первые три этапа нынешней "Вуэльты" проходят по дорогам Франции и Андорры, лишь после этого гонщики переедут в Испанию. "Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.