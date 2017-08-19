Рыбус: "Локомотиву" стало легче играть против "Спартака" после удаления СамедоваСпорт 19 августа, 20:43
Президент Турции призвал главу МИД ФРГ "не читать нотации" АнкареМеждународная панорама 19 августа, 20:40
Команда ВМС выиграла первый этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 19 августа, 20:34
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под КалининградомОбщество 19 августа, 20:26
Баринов считает удаление Самедова ключевым моментом матча "Спартак" - "Локомотив"Спорт 19 августа, 20:17
Семин: "Локомотив" не уступал "Спартаку" по игре и в первом тайме очной встречиСпорт 19 августа, 20:10
Собянин раскритиковал идею о переносе столицы России за УралПолитика 19 августа, 20:02
Футболист Самедов считает, что "Спартак" проиграл "Локомотиву" из-за его удаленияСпорт 19 августа, 19:58
Симонян назвал полузащитника "Спартака" Самедова симулянтомСпорт 19 августа, 19:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 августа. Американская команда ВМС выиграла первый этап веломногодневки "Вуэльта Испании", прошедший в формате командной гонки с раздельным стартом.
Гонщики ВМС преодолели дистанцию 13,7 км за 15 минут 58 секунд. Вторыми финишировали представители бельгийской Quick Step Floors (отставание шесть секунд). С таким же результатом третье место заняла немецкая Sunweb.
Швецарская команда "Катюша-Альпецин", за которую выступают российские гонщики Ильнур Закарин, Максим Бельков и Матвей Мамыкин, стала десятой (+33).
Лидером генеральной классификации стал Роан Деннис из BMC, первым пересекший финишную черту в "разделке".
Первые три этапа нынешней "Вуэльты" проходят по дорогам Франции и Андорры, лишь после этого гонщики переедут в Испанию. "Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.