"Рубин" забил шесть безответных мячей в ворота "Анжи" в матче чемпионата России

"Рубин" забил шесть безответных мячей в ворота "Анжи" в матче чемпионата РоссииСпорт 19 августа, 21:54
В Нижегородской области открыли звезду в честь полета экипажа Чкалова через Северный полюсОбщество 19 августа, 21:49
"Арсенал" проиграл "Сток Сити" во втором туре чемпионата АнглииСпорт 19 августа, 21:30
Минкультуры окажет финансовую поддержку фильму Сергея Саркисова "На Париж"Культура 19 августа, 20:53
Рыбус: "Локомотиву" стало легче играть против "Спартака" после удаления СамедоваСпорт 19 августа, 20:43
Президент Турции призвал главу МИД ФРГ "не читать нотации" АнкареМеждународная панорама 19 августа, 20:40
Команда ВМС выиграла первый этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 19 августа, 20:34
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под КалининградомОбщество 19 августа, 20:26
Баринов считает удаление Самедова ключевым моментом матча "Спартак" - "Локомотив"Спорт 19 августа, 20:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 августа. Казанский "Рубин" победил махачкалинский "Анжи" со счетом 6:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Голы забили Жонатас (4-я и 31-я минуты), Гекдениз Карадениз (15), Эльмир Набиуллин (62), Янн М'Вила (85) и Максим Лестьенн (86).
"Анжи" провел первый официальный матч под руководством белорусского тренера Вадима Скрипченко. В составе "Рубина" дебютировал исландский защитник Рагнар Сигурдссон, выйдя на замену на 71-й минуте.
"Рубин" поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. "Анжи" занимает предпоследнюю строчку с тремя очками.
В следующем туре "Рубин" проведет домашний матч против "Тосно" из Ленинградской области 26 августа, днем ранее "Анжи" дома сыграет с "Уфой".