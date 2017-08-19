"Рубин" забил шесть безответных мячей в ворота "Анжи" в матче чемпионата России

ТАСС, 19 августа. Казанский "Рубин" победил махачкалинский "Анжи" со счетом 6:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Голы забили Жонатас (4-я и 31-я минуты), Гекдениз Карадениз (15), Эльмир Набиуллин (62), Янн М'Вила (85) и Максим Лестьенн (86).

"Анжи" провел первый официальный матч под руководством белорусского тренера Вадима Скрипченко. В составе "Рубина" дебютировал исландский защитник Рагнар Сигурдссон, выйдя на замену на 71-й минуте.

"Рубин" поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. "Анжи" занимает предпоследнюю строчку с тремя очками.

В следующем туре "Рубин" проведет домашний матч против "Тосно" из Ленинградской области 26 августа, днем ранее "Анжи" дома сыграет с "Уфой".