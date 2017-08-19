Сборная России победила команду Турции в матче молодежного чемпионата мира по волейболу

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ТАСС, 19 августа. Сборная России одержала победу над командой Турции во втором матче группового этапа молодежного чемпионата мира по волейболу (игроки не старше 23 лет), который проходит в Каире.
Встреча завершилась со счетом 4-0 в пользу россиян.
Российская команда набрала шесть очков и занимает первое место в группе B, где также выступают команды Алжира, Аргентины, Китая, Ирана и Турции. В плей-офф выходят две лучшие команды. Следующий матч россияне проведут 20 августа против китайских волейболистов.
На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.
Мужской молодежный чемпионат мира по волейболу завершится 25 августа.