"Зенит" сыграет в Перми с "Амкаром" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 20 августа. Три матча в Перми, Химках и Ростове- на-Дону будут сыграны в воскресенье в седьмом туре чемпионата России по футболу. Лидер турнира "Зенит" отправится в гости к "Амкару", который последнюю победу одержал в марте - над командой из Санкт-Петербурга.

Победив "Зенит" на своем поле 12 марта, "Амкар" после 19 туров прошлого чемпионата страны занимал шестое место с отставанием всего в два очка от четвертой строчки, дающей путевку в Лигу Европы. Однако в оставшихся матчах и шести встречах нынешнего тура подопечные Гаджи Гаджиева ни разу не сумели победить, лишь семь раз сыграв вничью. В нынешнем чемпионате "Амкар" с двумя очками занимает последнее место, забив всего один мяч.

Этот гол в предыдущем туре забил полузащитник Михаил Гащенков, который принес пермякам ничью в гостевой встрече с "Краснодаром" (1:1). В предыдущей встрече "Амкар" добился ничьей с "Уфой", так что проигрывать пермяки перестали. "Зенит", в свою очередь, единственный раз в нынешнем чемпионате не сумел победить на Урале, сыграв вничью (1:1) в гостях с местным клубом из Екатеринбурга.

Проиграл "Зенит" и предыдущую встречу - в среду в Лиге Европы клубу "Утрехт" из Нидерландов (0:1), когда лишь уверенная игра голкипера Андрея Лунева спасла команду Роберто Манчини от крупного поражения. В Утрехте "Зенит" играл фактически сильнейшим составом, так что итальянскому специалисту предстоит выяснить, почему его подопечные теряют мотивацию в матчах Лиги Европы. В предыдущем раунде "Зенит" на своем поле уступил израильской команде "Бней Иегуда", хотя это не помешало ему пробиться дальше.

Хотя "Амкар" в нынешнем году побеждал лишь "Зенит", команда из Санкт-Петербурга остается неудобным соперником для пермяков - в 26 матчах "Зенит" победил 12 раз при трех поражениях. Очередной матч пройдет на стадионе "Звезда" в Перми, начало - 15:00 мск. Главный арбитр - Алексей Матюнин из Москвы.

"Динамо" может опередить "Спартак"

В 17:30 мск "Динамо" примет "Уфу", которая неделю назад потерпела разгромное поражение на своем поле от "Ростова" (1:4). Эта неудача стала первой для команды Сергея Семака в чемпионате, уфимцы продолжают находиться на достаточном расстоянии от зоны вылета. "Динамо" же выступает неровно, чередуя победы с поражениями, а в предыдущем туре команда Юрия Калитвинцева в гостях обыграла "Анжи" (3:1).

Руководство "Динамо" перед началом сезона то ли в шутку, то ли всерьез объявило, что задачей на сезон является занять место выше "Спартака". В воскресенье эта цель может быть достигнута: даже в случае ничьей динамовцы опередят чемпиона по дополнительным показателям, победа же позволит бело-голубым на два очка опередить "Спартак".

"Динамо" выиграло у "Уфы" все четыре сыгранных командами матча, при разнице мячей 8:1. Накануне встречи на "Арене-Химки" динамовцы внесли в заявку арендованного у "Зенита" полузащитника Ибрагима Цаллагова.

Главным арбитром матча "Динамо" - "Уфа" назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

"Южное дерби" в Ростове-на-Дону

Игровой день завершится "южным дерби" между "Ростовом" и "Краснодаром". В случае поражения "Зенита" в Перми ростовчане могут догнать петербургский клуб и "Локомотив", тогда как "Краснодар" может подняться на третью строчку, опередив "Ростов". Подопечные Игоря Шалимова провели в четверг домашний матч Лиги Европы с сербской "Црвеной Звездой", победив со счетом 3:2, причем уже не в первый раз в сезоне кубанцы неудачно действовали в обороне.

"Ростов" под руководством Леонида Кучука выиграл четыре матча подряд и является главным открытием старта чемпионата страны. Наряду с "Зенитом", "Ростов" обладает лучшей в лиге обороной (три пропущенных мяча в шести матчах).

Матч пройдет на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону, начало - 20:00 мск. Главный арбитр - Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Седьмой тур стартовал в пятницу, когда "Тосно" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" (0:0). В субботу "Урал" и ЦСКА завершили матч вничью (0:0), "Спартак" проиграл "Локомотиву" (3:4), а "Рубин" разгромил "Анжи" (6:0). Тур завершится в понедельник матчем между "Ахматом" и тульским "Арсеналом".