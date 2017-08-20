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Bild: "Ганновер" заплатит около €8 млн за футболиста "Рубина" Жонатаса

Спорт
20 августа, 1:44 UTC+3 ТАСС

По данным немецкого издания, на следующей неделе сделка по трансферу 28-летнего бразильского игрока будет завершена

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Футболист "Рубина" Жонатас

Футболист "Рубина" Жонатас

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 20 августа. Нападающий казанского футбольного клуба "Рубин" Жонатас перейдет в немецкий "Ганновер" за  €8 млн. Об этом сообщает издание Bild.

По данным газеты, на следующей неделе сделка по трансферу 28-летнего бразильского игрока будет завершена.

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в субботу после победы в матче чемпионата России с махачкалинским "Анжи" (6:0) рассказал, что в воскресенье Жонатас улетит из Казани для прохождения медицинского обследования в другом клубе.

Жонатас выступает за "Рубин" с лета прошлого года. В сезоне-2016/17 нападающий провел за казанский клуб 28 матчей в чемпионате и Кубке России, забив 11 голов. В этом сезоне футболист сыграл за "Рубин" в пяти встречах чемпионата, забив четыре мяча.

Ранее Жонатас играл за испанский "Реал Сосьедад", итальянские "Пескару", "Латину", "Брешию", голландский АЗ, а также за бразильский "Крузейро".

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