Российские ватерполистки обыграли канадок в матче группового турнира Универсиады

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ТАСС, 20 августа. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады во втором матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.
Встреча группы А завершилась со счетом 17:11 в пользу россиянок.
В следующем матче россиянки встретятся с командой Новой Зеландии, канадки сыграют с венгерками. Обе встречи пройдут 22 августа. В турнирной таблице группы A сборные России и Венгрии делят первое место, одержав по две победы в двух встречах.
В женском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на две группы. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в женском водном поло состоится 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.