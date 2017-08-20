Российские ватерполистки обыграли канадок в матче группового турнира Универсиады

ТАСС, 20 августа. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады во втором матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.

Встреча группы А завершилась со счетом 17:11 в пользу россиянок.

В следующем матче россиянки встретятся с командой Новой Зеландии, канадки сыграют с венгерками. Обе встречи пройдут 22 августа. В турнирной таблице группы A сборные России и Венгрии делят первое место, одержав по две победы в двух встречах.

В женском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на две группы. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в женском водном поло состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.