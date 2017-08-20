Летняя Универсиада-2017. Таблица медалей

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|Команды
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко