Российская дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу Универсиады

ТАСС, 20 августа. Россиянка Александра Бабинцева завоевала бронзовую медаль в соревновании дзюдоисток в весовой категории до 78 кг на Универсиаде в Тайбэе.

В схватке за третье место 24-летняя россиянка победила француженку Маделейн Малонгу.

В финале встретятся итальянка Валерия Феррари и южнокорейская дзюдоистка Ли Чжонюн.

Для Бабинцевой эта Универсиада является третьей в карьере. В 2013 году в Казани она завоевала бронзу в командном первенстве. В 2015 году в Кванджу россиянка стала третьей в весе свыше 78 кг и вновь завоевала бронзу в командном первенстве.

Эта медаль стало второй для сборной России на Универсиаде. Ранее Роман Измайлов и Никита Шлейхер завоевали золото в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко