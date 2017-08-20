Российская дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу Универсиады

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ТАСС, 20 августа. Россиянка Александра Бабинцева завоевала бронзовую медаль в соревновании дзюдоисток в весовой категории до 78 кг на Универсиаде в Тайбэе.
В схватке за третье место 24-летняя россиянка победила француженку Маделейн Малонгу.
В финале встретятся итальянка Валерия Феррари и южнокорейская дзюдоистка Ли Чжонюн.
Для Бабинцевой эта Универсиада является третьей в карьере. В 2013 году в Казани она завоевала бронзу в командном первенстве. В 2015 году в Кванджу россиянка стала третьей в весе свыше 78 кг и вновь завоевала бронзу в командном первенстве.
Эта медаль стало второй для сборной России на Универсиаде. Ранее Роман Измайлов и Никита Шлейхер завоевали золото в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко