Российский дзюдоист Брачев завоевал бронзу Универсиады

ТАСС, 20 августа. Россиянин Антон Брачев завоевал бронзовую медаль в соревновании дзюдоистов в весовой категории свыше 100 кг на Универсиаде в Тайбэе.

В схватке за третье место 26-летний спортсмен победил поляка Камиля Грабовского. В финале встретятся южнокорейский дзюдоист Чжу Йонсу и Кокоро Кагеура из Японии.

Брачев является бронзовым призером Кубка Европы - 2015.

Эта медаль стала четвертой для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая и три бронзовые награды.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко