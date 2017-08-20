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Глава ВФГБК рассчитывает на третье место российских гребцов в общем зачете ЧМ

Спорт
20 августа, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, августа. /ТАСС

По мнению Евгения Архипова, состав сборной России на предстоящий чемпионат мира очень сбалансированный

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Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сборная России по гребле на байдарках и каноэ может бороться за третье место в общекомандном зачете на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в чешском городе Рачице. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

В воскресенье был объявлен состав национальной команды на чемпионат мира.

"Состав на предстоящий чемпионат мира, на мой взгляд, очень сбалансированный. В женском каноэ хорошо выступает Олеся Ромасенко. Неплохо, как мне кажется, должна выступить Елена Анюшина в одиночной байдарке на дистанции 200 и 500 метров", - отметил Архипов.

"На чемпионате Европы в болгарском Пловдиве мы заняли третье общекомандное место, надеюсь, что и на предстоящем турнире нам также по силам побороться за третье-четвертое общекомандное место. В целом традиционно рассчитываем на женское каноэ, но, надеюсь, не подведет и мужская байдарка", - добавил он.

Соревнования пройдут с 23 по 27 августа.

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