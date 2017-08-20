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Защитник Дмитрий Калинин назначен капитаном ХК "Спартак"

Спорт
20 августа, 15:10 UTC+3 ТАСС

Ассистентами 37-летнего Калинина были выбраны Алексей Бондарев и Артем Воронин

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Дмитрий Калинин

Дмитрий Калинин

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 20 августа. Защитник Дмитрий Калинин голосованием игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" выбран капитаном команды. Об этом сообщает пресс- служба московского клуба.

Ассистентами 37-летнего Калинина были выбраны Алексей Бондарев и Артем Воронин.

Калинин выступает за "Спартак" с 2016 года, в мае 2017 года московский клуб на один год продлил контракт с защитником. В прошлом сезоне Калинин провел 45 матчей за "Спартак", забросив семь шайб и отдав пять результативных передач. За свою карьеру россиянин играл в магнитогорском "Металлурге", уфимском "Салавате Юлаеве", санкт- петербургском СКА, а также в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Финикс" (нынешнее название "Аризона"). Калинин является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2012) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2010/11, 2014/15).

В прошедшем сезоне "Спартак" занял 13-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

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