Защитник Дмитрий Калинин назначен капитаном ХК "Спартак"

Сборная России завоевала семь медалей в первый день УниверсиадыСпорт 20 августа, 16:25
Ласицкене пропустит турнир в Германии и выступит только в финале "Бриллиантовой лиги"Спорт 20 августа, 16:18
Обладатель серебра ЧМ в прыжках в высоту Лысенко выступит 26 августа в немецком ЭберштадтеСпорт 20 августа, 15:44
Российские пловцы выиграли бронзу Универсиады в эстафете 4х100 м вольным стилемСпорт 20 августа, 15:43
Алексей Миранчук извинился перед Глушаковым за фол в матче "Спартака" и "Локомотива"Спорт 20 августа, 15:40
Женская сборная России по плаванию стала второй на Универсиаде в эстафете 4х100 м кролемСпорт 20 августа, 15:36
Yomiuri: Токио хочет увеличить число запусков микроспутников с модуля "Кибо" на МКСКосмос 20 августа, 15:35
Алексей Миранчук: футболисты "Локомотива" в игре со "Спартаком" были одной семьейСпорт 20 августа, 15:23
СМИ: "Манчестер Сити" намерен приобрести Месси у "Барселоны" за €300 млнСпорт 20 августа, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 августа. Защитник Дмитрий Калинин голосованием игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" выбран капитаном команды. Об этом сообщает пресс- служба московского клуба.
Ассистентами 37-летнего Калинина были выбраны Алексей Бондарев и Артем Воронин.
Калинин выступает за "Спартак" с 2016 года, в мае 2017 года московский клуб на один год продлил контракт с защитником. В прошлом сезоне Калинин провел 45 матчей за "Спартак", забросив семь шайб и отдав пять результативных передач. За свою карьеру россиянин играл в магнитогорском "Металлурге", уфимском "Салавате Юлаеве", санкт- петербургском СКА, а также в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Финикс" (нынешнее название "Аризона"). Калинин является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2012) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2010/11, 2014/15).
В прошедшем сезоне "Спартак" занял 13-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.