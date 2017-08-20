Российские футболистки обыграли сборную ЮАР в матче группового этапа на Универсиаде

ТАСС, 20 августа. Женская сборная России по футболу со счетом 1:0 одержала победу над командой ЮАР в матче группы D на Универсиаде в Тайбэе.

Единственный гол в матче на 14-й минуте забила Ксения Коваленко.

Россиянки с тремя очками после одной игры возглавили группу D. Южноафриканки занимают второе место, в их активе также три очка, но после двух игр.

В следующем матче россиянки 22 августа сыграют с британками.

В женском футбольном турнире Универсиады принимают участие 13 сборных. В группу А попали четыре команды, в остальных трех группах - по три сборные. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира. Финал соревнований по футболу у женщин состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко