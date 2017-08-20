Российские футболистки обыграли сборную ЮАР в матче группового этапа на Универсиаде

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ТАСС, 20 августа. Женская сборная России по футболу со счетом 1:0 одержала победу над командой ЮАР в матче группы D на Универсиаде в Тайбэе.
Единственный гол в матче на 14-й минуте забила Ксения Коваленко.
Россиянки с тремя очками после одной игры возглавили группу D. Южноафриканки занимают второе место, в их активе также три очка, но после двух игр.
В следующем матче россиянки 22 августа сыграют с британками.
В женском футбольном турнире Универсиады принимают участие 13 сборных. В группу А попали четыре команды, в остальных трех группах - по три сборные. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира. Финал соревнований по футболу у женщин состоится 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко