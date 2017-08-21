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Насколько хорошо вы знаете историю Континентальной хоккейной лиги

Спорт
21 августа, 15:50 UTC+3

21 августа матчем СКА — ЦСКА стартует 10-й — юбилейный — сезон Континентальной хоккейной лиги. ТАСС предлагает тест на знание истории КХЛ

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Александр Радулов

Александр Радулов

© Алексей Филиппов/ТАСС

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