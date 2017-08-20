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СМИ: футболист Саму Гарсия расторг контракт с "Рубином" и перейдет в "Леванте"

Спорт
20 августа, 18:40 UTC+3 ТАСС

Переговоры между 27-летним футболистом и "Леванте" находятся на завершающей стадии

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Саму Гарсия

Саму Гарсия

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 20 августа. Испанский полузащитник Саму Гарсия достиг договоренности о расторжении контракта с российским футбольным клубом "Рубин" и перейдет в испанский "Леванте". Об этом сообщает портал valencia.eldesmarque.com.

Главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев в субботу после победы в матче чемпионата России с махачкалинским "Анжи" (6:0) сообщил, что "Рубин" потеряет многих футболистов из-за финансового положения клуба.

По данным портала, переговоры между 27-летним футболистом и "Леванте" находятся на завершающей стадии, стороны договариваются о зарплате игрока. Саму Гарсия хочет зарплату в €2 млн.

Ранее немецкая газета Bild, сообщила, что "Рубин" покинет бразильский нападающий Жонатас, который на следующей неделе должен перейти в "Ганновер" за €8 млн.

Саму Гарсия подписал контракт с "Рубином" в июле 2016 года на три сезона. С января по июнь 2017 года испанец выступал на правах аренды за "Лаганес". За "Рубин" футболист провел 15 матчей в разных турнирах и забил один гол.

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