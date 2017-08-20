"Спартак-2" сыграл вничью с "Ротором" в матче Футбольной национальной лиги

ТАСС, 20 августа. Московский "Спартак-2" сыграл вничью с волгоградским "Ротором" со счетом 2:2 в домашнем матче девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Спартака" два гола забил Владислав Пантелеев (26-я и 75-е минуты). У "Ротора" забитыми мячами отметились Александр Сидорычев (14) и Иван Дранников (73).

"Спартак-2" занимает восьмое место в турнирной таблице с 14 набранными очками, "Ротор" с шестью очками идет на предпоследнем месте. В следующем туре "Спартак-2" в гостях сыграет с краснодарской "Кубанью", "Ротор" дома проведет матч против калининградской "Балтики". Обе игры пройдут 27 августа.