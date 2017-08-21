L'Equipe: футболист "Монако" Мбаппе отстранен от тренировок из-за стычки с одноклубником

ТАСС, 21 августа. Нападающий футбольного клуба "Монако" Килиан Мбаппе отстранен от тренировок с командой из-за стычки с одноклубником. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Мбаппе не попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Франции с "Метцом" (1:0), который прошел 18 августа. Причиной тому стала стычка с защитником Андреа Раджи. Форвард отказался покинуть тренировку, в результате команда была вынуждена продолжить занятие на другом поле.

10 августа "Монако" опроверг информацию о том, что Мбаппе перешел в "Пари Сен-Жермен" за €160 млн. Ранее испанская газета Marca сообщила, что "Монако" и ПСЖ согласовали трансфер 18-летнего нападающего в парижский клуб за €160 млн.

В прошедшем сезоне Мбаппе в составе "Монако" стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В 44 матчах минувшего сезона он забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач.