Россиянин Жилкин завоевал серебро Универсиады в плавании на 50 м баттерфляем

ТАСС, 21 августа. Россиянин Андрей Жилкин завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем на Универсиаде в Тайбэе.

Жилкин показал результат 23,40 секунды. Первое место занял украинец Андрей Говоров (22,90). Говоров является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в Будапеште в этой дисциплине. Бронзу завоевал бразилец Энрике Мартинс (23,54).

Эта медаль стала 13-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, четыре серебряные и восемь бронзовых наград.

Летняя Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко