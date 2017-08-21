Россиянин Жилкин завоевал серебро Универсиады в плавании на 50 м баттерфляем

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ТАСС, 21 августа. Россиянин Андрей Жилкин завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем на Универсиаде в Тайбэе.
Жилкин показал результат 23,40 секунды. Первое место занял украинец Андрей Говоров (22,90). Говоров является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в Будапеште в этой дисциплине. Бронзу завоевал бразилец Энрике Мартинс (23,54).
Эта медаль стала 13-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, четыре серебряные и восемь бронзовых наград.
Летняя Универсиада завершится 30 августа.
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Золото
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко