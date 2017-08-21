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"Формула-1" проведет чемпионат мира по киберспортивным автогонкам

Спорт
21 августа, 14:30 UTC+3 ТАСС

Старт соревнований запланирован на сентябрь, финал пройдет 24-25 ноября

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ТАСС, 21 август. Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" впервые проведут мировое киберспортивное первенство по "Формуле-1". Об этом сообщает Reuters.

25 августа выходит видеоигра F1 2017, по которой и будут проводиться соревнования. Чемпионат мира будет организован "Формулой-1" совместно с разработчиком игры компанией Codemasters и компанией Gfinity, специализирующейся на киберспорте. Старт сезона назначен на сентябрь.

На первом этапе пройдет квалификация, киберспортсменам будет необходимо купить игру, зарегистрироваться и набирать очки для попадания в полуфинал соревнований. 40 лучших гонщиков выйдут в полуфиналы, которые пройдут в Лондоне 10 и 11 октября. 20 лучших киберспортсменов пробьются в финал, который состоится в Абу-Даби 24 и 25 ноября в рамках заключительного этапа сезона "Формулы-1".

Это не первый случай, когда крупные автогоночные серии устраивают киберспортивные соревнования. В 2017 году международная гоночная серия "Формула-Е" организовала чемпионат с призовым фондом в $1 млн. Участниками турнира стали 20 гонщиков "Формулы-Е" и 10 болельщиков.

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