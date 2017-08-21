Вратарь "Крыльев Советов" Лория перешел в "Анжи" на правах аренды

ТАСС, 21 августа. Вратарь самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Георгий Лория будет выступать за махачкалинский "Анжи" до конца сезона-2017/18 на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте самарского клуба.

В понедельник Лория отправится в Махачкалу, где присоединится к новой команде.

За "Крылья Советов" Лория выступает с 2015 года. За это время грузинский футболист провел за самарский клуб 40 матчей, пропустив в них 46 голов.

31-летний вратарь является воспитанником тбилисского "Динамо". В составе грузинского клуба Лория три раза стал чемпионом Грузии (сезоны 2007/08, 2012/13, 2013/14), три раза выигрывал Кубок Грузии (2008/09, 2012/13, 2013/14), а также два раза стал обладателем Суперкубка Грузии (2006, 2009).