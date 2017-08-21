Чалов и Митрюшкин вошли в состав молодежной сборной РФ по футболу на матчи отбора ЧЕ-2019

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и вратарь швейцарского "Сьона" Антон Митрюшкин вошли в окончательный состав молодежной сборной России по футболу на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года против команд Армении и Гибралтара. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Полностью состав, в который вошли 23 футболиста, выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Лещук ("Динамо"), Митрюшкин, Игорь Обухов ("Тюмень");

защитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Александр Довбня ("Этникос", Кипр), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак-2"), Томас Рукас ("Зенит-2"), Никита Чернов ("Урал"), Павел Шакуро ("Тюмень"), Денис Якуба ("Кубань");

полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Рубин"), Зелимхан Бакаев ("Спартак-2"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Иван Обляков ("Уфа"), Даниил Фомин ("Олимпиец");

нападающие: Иван Игнатьев ("Краснодар"), Георгий Мелкадзе ("Тосно"), Чалов.

Матч Россия - Армения пройдет 31 августа в Москве на стадионе "РЖД-Арена", встреча Россия - Гибралтар состоится 5 сентября в Туле на стадионе "Арсенал", обе игры начнутся в 19:00 мск.

Сборная России проведет свои первые матчи в группе 7, в которую также входят команды Австрии, Сербии и Македонии. В финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в Италии, выйдут победители своих групп, четыре лучшие команды из числа финишировавших вторыми будут разбиты на пары и сыграют стыковые встречи.