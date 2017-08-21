Чалов и Митрюшкин вошли в состав молодежной сборной РФ по футболу на матчи отбора ЧЕ-2019

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и вратарь швейцарского "Сьона" Антон Митрюшкин вошли в окончательный состав молодежной сборной России по футболу на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года против команд Армении и Гибралтара. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Полностью состав, в который вошли 23 футболиста, выглядит следующим образом:
Матч Россия - Армения пройдет 31 августа в Москве на стадионе "РЖД-Арена", встреча Россия - Гибралтар состоится 5 сентября в Туле на стадионе "Арсенал", обе игры начнутся в 19:00 мск.
Сборная России проведет свои первые матчи в группе 7, в которую также входят команды Австрии, Сербии и Македонии. В финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в Италии, выйдут победители своих групп, четыре лучшие команды из числа финишировавших вторыми будут разбиты на пары и сыграют стыковые встречи.