Россиянки завоевали золото Универсиады в командном первенстве по спортивной гимнастике

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ТАСС, 21 августа. Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном первенстве на Универсиаде в Тайбэе.
Сборная России в составе Марии Пасеки, Дарьи Спиридоновой, Лилии Ахаимовой, Дарьи Елизаровой и Евгении Шелгуновой набрала 163,000 балла по итогам выступлений в опорном прыжке, на брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. Россиянки третью Универсиаду подряд выигрывают в командном первенстве. Второе место заняла сборная Канады (161,100), третье - команда Японии (159,900).
Пасека, которая является чемпионкой мира и четырехкратной медалисткой Олимпийских игр (три серебра и бронза), в четвертый раз завоевала золото Универсиады. В Казани в 2013 году она выиграла золото и бронзу, а в Кванджу в 2015 году - два золота и бронзу. Четвертую медаль Студенческих игр выиграла Елизарова, которая в 2015 году завоевала три награды (золото, серебро и бронза). Спиридонова является серебряной медалисткой Олимпийских игр, а также чемпионкой мира и дважды бронзовым призером.
Россияне завоевали третье золото на Универсиаде. В первый день соревнований Роман Измайлов и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки, а ранее в понедельник рапирист Сергей Бида победил в личном турнире фехтовальщиков. Эта медаль стала 16-й для сборной России на Играх, теперь в активе российских спортсменов три золотые, пять серебряных и девять бронзовых наград.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко