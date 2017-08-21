Россиянки завоевали золото Универсиады в командном первенстве по спортивной гимнастике

ТАСС, 21 августа. Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном первенстве на Универсиаде в Тайбэе.

Сборная России в составе Марии Пасеки, Дарьи Спиридоновой, Лилии Ахаимовой, Дарьи Елизаровой и Евгении Шелгуновой набрала 163,000 балла по итогам выступлений в опорном прыжке, на брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. Россиянки третью Универсиаду подряд выигрывают в командном первенстве. Второе место заняла сборная Канады (161,100), третье - команда Японии (159,900).

Пасека, которая является чемпионкой мира и четырехкратной медалисткой Олимпийских игр (три серебра и бронза), в четвертый раз завоевала золото Универсиады. В Казани в 2013 году она выиграла золото и бронзу, а в Кванджу в 2015 году - два золота и бронзу. Четвертую медаль Студенческих игр выиграла Елизарова, которая в 2015 году завоевала три награды (золото, серебро и бронза). Спиридонова является серебряной медалисткой Олимпийских игр, а также чемпионкой мира и дважды бронзовым призером.

Россияне завоевали третье золото на Универсиаде. В первый день соревнований Роман Измайлов и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки, а ранее в понедельник рапирист Сергей Бида победил в личном турнире фехтовальщиков. Эта медаль стала 16-й для сборной России на Играх, теперь в активе российских спортсменов три золотые, пять серебряных и девять бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко