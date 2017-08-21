Российский боец греко-римского стиля Чакветадзе снялся с поединка за третье место на ЧМ

ТАСС, 21 августа. Российский боец греко-римского стиля Давит Чакветадзе не выйдет на поединок за третье место на чемпионате мира из-за травмы. Соревнования проходят в Париже.

В полуфинале Чакветадзе проиграл турецкому борцу Метихану Башару со счетом 2:4 и получил травму. В поединке за третье место россиянин должен был встретиться с победителем поединка между болгарином Николаем Байраковым и грузином Роберти Коблиашвили.

Чакветадзе является олимпийским чемпионом 2016 года. Также в активе россиянина победы на Кубке мира 2017 года и Европейских играх 2015 года.

Чемпионат мира завершится 26 августа.