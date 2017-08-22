Белорусская теннисистка Азаренко снялась с Открытого чемпионата США

ТАСС, 22 августа. Виктория Азаренко из Белоруссии отказалась от участия в Открытом чемпионате США по теннису из-за того, что по решению суда не имеет права покидать Калифорнию со своим восьмимесячным ребенком. Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира.

Азаренко в июне возобновила карьеру после рождения ребенка, она получила специальное приглашение от организаторов Открытого чемпионата США. Ранее теннисистка сообщала, что ее участие в турнире под вопросом из-за судебной тяжбы с отцом ребенка. Суд постановил, что Азаренко не может покинуть Калифорнию с сыном, а оставлять его в Лос-Анджелесе спортсменка не пожелала.

"Мне жаль, но я не смогу принять участие в US Open в этом году по семейным обстоятельствам, которые пока не удалось уладить. Я буду скучать по Нью-Йорку и одному из моих любимых турниров, на кортах которого прошли лучшие моменты моей карьеры. Уже с нетерпением жду следующего года", - сказала Азаренко.

Азаренко становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), является финалисткой Открытого чемпионата США (2012, 2013). Также она выигрывала Открытый чемпионат США в миксте с белорусом Максимом Мирным (2007) и Открытый чемпионат Франции в миксте с американцем Бобом Брайаном (2008). Кроме того, она чемпионка Олимпийских игр - 2012 в миксте (с Мирным) и бронзовый призер в одиночном разряде.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.