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СМИ: Месси не продлевает контракт с "Барселоной" из-за неопределенности будущего клуба

Спорт
22 августа, 11:03 UTC+3 ТАСС

По данным издания Marca, Месси хочет увидеть, какие приобретения сделает "Барселона" до конца лета и насколько они усилят команду

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/Mariscal

ТАСС, 22 августа. Аргентинский футболист Лионель Месси не спешит продлевать контракт с "Барселоной" из-за неопределенности будущего развития клуба. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Контракт 30-летнего футболиста и "Барселоны" рассчитан до 30 июня 2018 года. В конце июля текущего года испанский клуб объявил о продлении соглашения с Месси на более длительный срок, однако официальная церемония подписания нового контракта до сих пор не состоялась. По информации газеты Mundo Deportivo, английский "Манчестер Сити" рассчитает воспользоваться задержкой с подписанием нового соглашения между "Барселоной" и Месси и намерен выплатить прописанную в его контракте сумму отступных в €300 млн.

Как сообщает Marca, Месси хочет увидеть, как команда будет развиваться вплоть до следующего сезона. Отмечается, что ситуация с уходом из команды бразильского форварда Неймара, перешедшего во французский ПСЖ из "Барселоны" в летнее трансферное окно за рекордные €222 млн, расстроила игрока. Аргентинец хочет посмотреть, какие приобретения "Барселона" сделает до закрытия летнего трансферного окна и насколько они усилят команду в будущем.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

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